Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
İşte görev alacak hakemler şu şekilde:
Yukatel Adana Demirspor - Kasımpaşa (Burak Pakkan)
VavaCars Fatih Karagümrük - Siltaş Yapı Pendikspor (Zorbay Küçük)
Galatasaray - Rams Başakşehir (Cihan Aydın)
EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor (Emre Kargın)
İstanbulspor - Gaziantep FK (Abdulkadir Bitigen)
Tümosan Konyaspor - MKE Ankaragücü (Direnç Tonusluoğlu)
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Çağdaş Altay)
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Ali Şansalan)
Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor (Atilla Karaoğlan)
Mondihome Kayserispor - Beşiktaş (Kadir Sağlam)
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