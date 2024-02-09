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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte görev alacak hakemler şu şekilde:

Yukatel Adana Demirspor - Kasımpaşa (Burak Pakkan)

VavaCars Fatih Karagümrük - Siltaş Yapı Pendikspor (Zorbay Küçük)

Galatasaray - Rams Başakşehir (Cihan Aydın)

EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor (Emre Kargın)

İstanbulspor - Gaziantep FK (Abdulkadir Bitigen)

Tümosan Konyaspor - MKE Ankaragücü (Direnç Tonusluoğlu)

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Çağdaş Altay)

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Ali Şansalan)

Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor (Atilla Karaoğlan)

Mondihome Kayserispor - Beşiktaş (Kadir Sağlam)

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