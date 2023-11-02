AjansHaber.com.tr Spor Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 4 Kasım Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Zorbay Küçük görev alacak.

Ligde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaraylıların yeni yengesi belli oldu!
Büyük umutlarla gelmişti! Devre arası yolcu
Ballon d'Or 8. kez Lionel Messi'nin!
Beşiktaş'ta seçim tarihi öne alındı
Boey'in bonservis bedeli belli oldu!
Beşiktaş nefes aldı!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!