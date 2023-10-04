Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek Hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Yukatel Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
7 Ekim Cumartesi
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Bitexen Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
8 Ekim Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
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