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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek Hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Yukatel Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü - Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Bitexen Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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