Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 7. haftasının hakemleri şöyle:
Cuma
Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
Cumartesi
Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
Pazar
Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Rizespor: Cihan Aydın
Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Pazartesi
Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler
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