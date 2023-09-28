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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 7. haftasının hakemleri şöyle:

Cuma

Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

Cumartesi

Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan

İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay

Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan

Pazar

Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Rizespor: Cihan Aydın

Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

Pazartesi

Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler

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