Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle;

22 Eylül Cuma

20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: MURAT ERDOĞAN

23 Eylül Cumartesi

17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17.00 Rizespor - Sivasspor: BURAK PAKKAN

20.00 Başakşehir-Galatasaray: KADİR SAĞLAM

20.00 Antalyaspor - Samsunspor: ARDA KARDEŞLER

24 Eylül Pazar

17.00 Beşiktaş - Kayserispor: ALİ ŞANSALAN

17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: ERKAN ÖZDAMAR

20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: YASİN KOL

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: ATİLLA KARAOĞLAN

25 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor - Trabzonspor: BURAK ŞEKER