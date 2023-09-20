Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle;
22 Eylül Cuma
20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: MURAT ERDOĞAN
23 Eylül Cumartesi
17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17.00 Rizespor - Sivasspor: BURAK PAKKAN
20.00 Başakşehir-Galatasaray: KADİR SAĞLAM
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: ARDA KARDEŞLER
24 Eylül Pazar
17.00 Beşiktaş - Kayserispor: ALİ ŞANSALAN
17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: YASİN KOL
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: ATİLLA KARAOĞLAN
25 Eylül Pazartesi
20.00 Hatayspor - Trabzonspor: BURAK ŞEKER
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