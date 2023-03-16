Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20:00 Arabam.com Konyaspor - Galatasaray / Zorbay Küçük
Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor / Mustafa Kürşad Filiz
16:00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor / Bahattin Şimşek
19:00 Beşiktaş - İstanbulspor / Ali Şansalan
Pazar
16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü / Suat Arslanboğa
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir / Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe / Mete Kalkavan
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