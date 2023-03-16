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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20:00 Arabam.com Konyaspor - Galatasaray / Zorbay Küçük

Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor / Mustafa Kürşad Filiz

16:00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor / Bahattin Şimşek

19:00 Beşiktaş - İstanbulspor / Ali Şansalan

Pazar

16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü / Suat Arslanboğa

16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir / Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe / Mete Kalkavan

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