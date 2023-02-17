Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu! 24. 25. ve 26. haftanın programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programları açıklandı. Ertelenen karşılaşmaların tarihleri de netleşti.
Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programları açıklandı.
Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş.-Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat'ta oynanacak
Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş.-Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
24, 25 ve 26. haftanın programı:
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