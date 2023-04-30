Süper Lig'de dev derbi! Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak dev derbi 19.00'da başlayacak ve karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Beşiktaş zirveye yaklaşmak istiyor

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 30 maçın 18'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 4'ünde de mağlup oldu. 62 puanı bulunan ve 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, ezeli rakibini yenerek zirveye yaklaşmak istiyor. Beşiktaş'ın 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında 8 puan fark bulunuyor.

Galatasaray'da hedef kayıpsız devam etmek

Konuk takım Galatasaray ise ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. Galatasaray, Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yoluna kayıp devam etmeyi hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitlik bozulmazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın eksikleri

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, derbide forma giyemeyecek.

Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Ghezzal'ın yokluğunda son haftaların golcü isimlerinden Nathan Redmond'a görev vermesi bekleniyor.

Cimbom'da eksik yok, 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da ise Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, derbide sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.