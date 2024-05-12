Süper Lig'de dananın kuyruğu bugün kopacak mı?
Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girildi. Bu hafta oynanacak mücadelelerin tamamı saat 19.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam tüm karşılaşmalar saat 19:00 başlayacak.
ŞAMPİYONLUK, AVRUPA HEDEFİ VE LİGDE KALMA YARIŞI NEFES KESECEK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden takımlar ve düşme potasındaki ekipler birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynayacak.
Öte yandan Trendyol Süper Lig Şampiyonu bugün belli olabilir. Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılırsa ve Fenerbahçe, Kayserispor karşısında kazanamazsa skora bağlı olarak puan farkı 8 veya 9 olacak.
Bu durumda ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısına şampiyon olarak çıkacak.
GÜNÜN PROGRAMI:
Konyaspor 19:00 Samsunspor
Karagümrük 19:00 Galatasaray
Trabzonspor 19:00 İstanbulspor
A.Demirspor 19:00 Gaziantep FK
Sivasspor 19:00 Başakşehir
Pendikspor 19:00 Rizespor
Hatayspor 19:00 Ankaragücü
Alanyaspor 19:00 Beşiktaş
Kasımpaşa 19:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 19:00 Kayserispor
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