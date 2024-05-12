Süper Lig'de dananın kuyruğu bugün kopacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam tüm karşılaşmalar saat 19:00 başlayacak.

ŞAMPİYONLUK, AVRUPA HEDEFİ VE LİGDE KALMA YARIŞI NEFES KESECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden takımlar ve düşme potasındaki ekipler birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynayacak.

Öte yandan Trendyol Süper Lig Şampiyonu bugün belli olabilir. Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılırsa ve Fenerbahçe, Kayserispor karşısında kazanamazsa skora bağlı olarak puan farkı 8 veya 9 olacak.

Bu durumda ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısına şampiyon olarak çıkacak.

GÜNÜN PROGRAMI:

Konyaspor 19:00 Samsunspor

Karagümrük 19:00 Galatasaray

Trabzonspor 19:00 İstanbulspor

A.Demirspor 19:00 Gaziantep FK

Sivasspor 19:00 Başakşehir

Pendikspor 19:00 Rizespor

Hatayspor 19:00 Ankaragücü

Alanyaspor 19:00 Beşiktaş

Kasımpaşa 19:00 Antalyaspor

Fenerbahçe 19:00 Kayserispor