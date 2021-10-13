Süper Lig'de bir ilk gerçekleşebilir! Hem oyuncu, hem teknik direktör, hem kaptan!

Fraport TAV Antalyaspor'da, geçtiğimiz hafta Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, takımın yıldız oyuncusu Nuri Şahin getirilmişti. Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor'la karşılacak olan Antalyaspor'da, genç teknik adamın kendisine şans vermesi halinde Süper Lig'de ender görülen bir olay yaşanacak ve Nuri Şahin aynı maçta hem teknik direktör, hem kaptan, hem oyuncu olarak görev yapacak.

Nuri Şahin'le 5 yıllık anlaşma

2020 yılında takıma katılan Nuri Şahin, Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un başına geçti. 5 yıllık anlaşma sağlanan teknik adam, imza öncesi takım kaptanı olarak görev alıyordu. Ligde topladığı 8 puan ile 14. sırada yer alan Antalyaspor Sivasspor maçı ile birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor.

"Oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek"

Nuri Şahin'in Antalyaspor'un başına geçmesinin ardından futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olmuştu. Konu hakkında açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Kendisi ile 5 yıllığına anlaştık. Hayırlı olmasını diliyoruz. Futbol sorumlusu olarak görev alacak, hem alt yapı takımlarına hem de A takıma bakacak. Futbol sorumlusuyken sahada oynayıp oynamayacağına kendisi karar verecek. Kendisi dünya iyisi birisi, hem de çok başarılı bir futbolcu. Kendisine çok güveniyoruz" dedi.

Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu

Antalyaspor Kulübü, yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün göreve başladığını duyurdu.

Erkan Zengin de benzer bir kariyeri paylaştı

2019 yılında TFF 1.Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine, aynı zamanda futbolcu ve takım kaptanı olan Erkan Zengin'i getirmişti.