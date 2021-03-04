Süper Lig'de bir ayrılık daha!

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevi bıraktı. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla fesih edildiğini belirtildi.

Çaykur Rizespor Kulübü As Başkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Maalesef hocamızla istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Bazen olmuyor. Dün akşam Kayserispor maçı sonrası kendisinin bir görüşme talebi oldu. Başkanımızla görüştüler. Ama nihai kararı bugün yapılacak olan toplantıda vereceğiz" dedi.

HİÇ GALİBİYETİ YOK

Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı. 7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

NELER DEMİŞTİ?

Gaziantep FK sonrası Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica, Sivasspor maçının ardından bir açıklama yapmış ve bu açıklama çok tartışılmıştı. Sumudica, şunları söylemişti:

"Bugün gol atacak kaliteye sahip değillerdi. Elimden gelen bu, yapacak başka bir şey yok. Oyuncularıma bir soru yöneltmek istiyorum. İsmail Kartal kötü hoca, Ünal Karaman kötü hoca, Tomas hoca kötü hoca, Sumudica kötü hoca. Gelen bütün hocalar mı Rize'ye kötü hoca. Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de."

RIDVAN DİLMEN DE ELEŞTİRMİŞTİ

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Marius Sumudica ile ilgili canlı yayında eleştirilerde bulunmuştu. Dilmen, "Mourinho gelse bir şey yapamaz dedikten sonra bu hoca ile yolların ayrılması lazım" demişti.