Süper Lig'de ayrılık! Yıldız oyuncu ülkesine döndü
Brezilya ekibi Internacional, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor'un formasını giyen deneyimli santrfor Luiz Adriano'yu transfer ettiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano, Internacional'e transfer oldu.
Brezilya ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 35 yaşındaki santrfor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Şubat 2022'de Palmeiras'tan Antalyaspor'a transfer olan Adriano, Akdeniz ekibiyle çıktığı 38 maçta 8 gol atarken 4 de asist yapma başarısı göstermişti.
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