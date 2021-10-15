Süper Lig'de 9. hafta Başakşehir - Beşiktaş maçı ile başlıyor.

Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Lig'de 9. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Başakşehir - Beşiktaş maçı ile başlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak olan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Şampiyonlar Ligi'nde 11 eksikle Ajax deplasmanına giden Beşiktaş, milli aranın ardından sakat oyuncularının bir kısmına yeniden kavuştu. Siyah-beyazlılarda, yıldız oyuncu Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Kenan Karaman ve Fabrice N'Sakala ise kamp kadrosunda yer almadı.

Kazanırsa lider

Ligde topladığı 17 puan ile üçüncü sırada yer Beşiktaş, Başakşehir deplasmanından üç puanla dönmesi halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 4 Süper Lig maçının üçünü kaybetti.

İşte muhtemel 11’ler

Başakşehir: Volkan Babacan - Ponck - Duarte - Tagir Lima - Mahmut Tekdemir - Ndayishimiye - Berkay Özcan - Visca - Deniz Türüç - Gulbrandsen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton - Vida - Rıdvan - Souza - Atiba - Alex Teixeira - Rachid Ghezzal - Gökhan Töre - Batshuayi