Süper Lig'de 6.hafta bugün açılıyor
Süper Lig'de yoğun maç programı ve milli aralar nedeniyle lig takvimine eklenen hafta içi karşılaşmaları bugün başlıyor.
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi bugün oynanacak 4 karşılaşma ile başlıyor. İşte zirve yarışındaki ekiplerin oynacağı karşılaşmalardan öne çıkan başlıklar.
Lider Beşiktaş Adana Demirspor'u konuk ediyor
Lig tarihi boyunca sahasında Adana Demirspor'a hiç maç kaybetmeyen Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi ile oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde eden siyah-beyazlılar, Ekim 1989'da oynanan mücadelede Adanaspor'u 10-0 mağlup etmişti. Karşılaşma bugün saat 20:00'de başlayacak.
Galatasaray Kayseri Deplasmanında moral arıyor
Kayserisporla deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Galatasaray, geride kalan 16 maçta Kayseri'den 8 galibiyet ve 8 beraberlikle döndü. 7 puanla Galatasaray'ın ardından 10. sırada yer alan Kayserispor, renktaşı Galatasaray'ı geride bırakmak istiyor. Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray zirve yarışından kopmamak için mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Karşılaşma yarın saat 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe ligin yeni ekibi Giresunspor'u konuk ediyor
Giresunspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmeyen Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ligde Çaykur Rizespor'la son sırayı paylaşan Giresunspor zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Karşılaşma perşembe saat 20:00'de başlayacak.
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