Süper Lig'de 5. hafta bu akşam açılıyor
Süper Lig 5.hafta maçları bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig'in 5.haftası bu akşam oynanacak İzmir derbisiyle başlıyor. Bornova Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak mücadelede Altay kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Aynı saatte başlayacak diğer karşılaşmada ise Yeni Malatya, Karagümrük'ü konuk edecek.
Lider Antalya deplasmanında
Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Antalya deplasmanına gidiyor. Beşiktaş yarın 19:00'da başlayacak Antalyaspor karşılaşmasından liderliğini koruyarak ayrılmayı hedefliyor.
Cimbom evinde 3 puan arıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, kendi evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip pazar saat 16:00'da, ligde 2 maç aranın ardından yeniden üç puanla tanışmak için mücadele edecek.
Fenerbahçe Başakşehir'e konuk oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'dan 1 puanla dönen Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'le oynayacak. Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesi pazar saat 19:00'da başlayacak.
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