Süper Lig'de 5. hafta bu akşam açılıyor

Süper Lig'in 5.haftası bu akşam oynanacak İzmir derbisiyle başlıyor. Bornova Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak mücadelede Altay kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Aynı saatte başlayacak diğer karşılaşmada ise Yeni Malatya, Karagümrük'ü konuk edecek.

Lider Antalya deplasmanında

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Antalya deplasmanına gidiyor. Beşiktaş yarın 19:00'da başlayacak Antalyaspor karşılaşmasından liderliğini koruyarak ayrılmayı hedefliyor.

Cimbom evinde 3 puan arıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, kendi evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip pazar saat 16:00'da, ligde 2 maç aranın ardından yeniden üç puanla tanışmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe Başakşehir'e konuk oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'dan 1 puanla dönen Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'le oynayacak. Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesi pazar saat 19:00'da başlayacak.