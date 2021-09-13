Süper Lig'de 4.haftanın panoraması

Süper Lig'in 4.haftası Antalya ekiplerinin mücadeleleri ile tamamlanacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmalarda Gaziantep evinde Antalyaspor'u, Alanyaspor ise Giresunspor'u konuk edecek.

Lider değişti

Süper Lig'in 4. haftasında şu ana kadar tamamlanan karşılaşmalarda tam 24 gol atıldı. Fenerbahçe'nin evinde Sivaspor'a puan kaybetmesiyle liderin değiştiği 4. haftada son şampiyon Beşiktaş averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kartal kaleye duvar ördü

Ligin 4. haftası geride kalırken Beşiktaş'ın harika savunma performansı dikkat çekti. Siyah-Beyazlılar ligde henüz gol yemeyen tek takım. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna devam eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi moral depoladı.

Sezonun ilk derbisi

Süper Lig'de 2021- 2022 Sezonu'nun ilk derbisi 4. haftada oynandı. Deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray 2-0'lik üstünlüğünü koruyamadı ve sezonun ilk derbisi 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Cimbom uslanmıyor

Trabzon deplasmanında 2-0'ı koruyamayıp fırsat tepen Galatasaray, geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa karşısında 2-0'ı koruyamamıştı. Bu iki karşılaşmada 4 puan kaybeden Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı.

Kadıköy'de Sivas'ın bileği bükülmüyor

Ligde son 3 sezondur Kadıköy'de Fenerbahçe'ye maç kaybetmeyen Sivasspor geleneğini sürdürdü. Lige oldukça kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag'a elenen Sivasspor, Fenerbahçe beraberliği ile moral buldu. Yiğidolar aldıkları 1 puanla Fenerbahçe'yi zirveden indirdi.

Konyaspor dolu dizgin

Geçen sezon takımın başına İlhan Palut'un gelişiyle yükselişe geçen Konyaspor yeni sezona da harika başladı. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Konyaspor 10 puanla 4. sırada yer alıyor.