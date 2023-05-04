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Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş / Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor / Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar

13.30 HangiKredi Ümraniyespor - Demir Grup Sivasspor / Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor - Yukatel Kayserispor / Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor - Fenerbahçe / Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü / Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir / Halil Umut Meler

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