Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş / Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor / Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar

13.30 HangiKredi Ümraniyespor - Demir Grup Sivasspor / Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor - Yukatel Kayserispor / Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor - Fenerbahçe / Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü / Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir / Halil Umut Meler