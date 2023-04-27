Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - HangiKredi Ümraniyespor / Yaşar Kemal Uğurlu
Cumartesi
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor / Halil Umut Meler
16.00 Arabam.com Konyaspor - Trabzonspor / Cihan Aydın
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe / Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa / Bahattin Şimşek
Pazar
19.00 Beşiktaş - Galatasaray / Ali Şansalan
Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Bitexen Giresunspor / Mete Kalkavan
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