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Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - HangiKredi Ümraniyespor / Yaşar Kemal Uğurlu

Cumartesi

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor / Halil Umut Meler

16.00 Arabam.com Konyaspor - Trabzonspor / Cihan Aydın

19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe / Zorbay Küçük

19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa / Bahattin Şimşek

Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray / Ali Şansalan

Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Bitexen Giresunspor / Mete Kalkavan

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