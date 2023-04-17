Süper Lig'de 30. Hafta hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor / Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray / Abdulkadir Bitigen
Çarşamba
17.00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa / Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor - Fraport TAV Antalyaspor / Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor - Adana Demirspor / Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe / Suat Arslanboğa
Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor / Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor / Bahattin Şimşek
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