Süper Lig'de 30. Hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor / Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray / Abdulkadir Bitigen

Çarşamba

17.00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa / Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor - Fraport TAV Antalyaspor / Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor - Adana Demirspor / Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe / Suat Arslanboğa

Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor / Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor / Bahattin Şimşek