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Süper Lig'de 30. Hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor / Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray / Abdulkadir Bitigen

Çarşamba

17.00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa / Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor - Fraport TAV Antalyaspor / Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor - Adana Demirspor / Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe / Suat Arslanboğa

Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Bitexen Giresunspor / Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor / Bahattin Şimşek

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