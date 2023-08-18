Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programları açıklandı!

FF, Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu. İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir."