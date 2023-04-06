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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 Arabam.com Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor / Direnç Tonusluoğlu

Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor / Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa - Trabzonspor / Burak Şeker

Pazar

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir / Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Bitexen Giresunspor / Atilla Karaoğlan

Pazartesi

16.00 Yukatel Kayserispor - HangiKredi Ümraniyespor / Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe / Abdülkadir Bitigen

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