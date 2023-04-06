Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 Arabam.com Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor / Direnç Tonusluoğlu
Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor / Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa - Trabzonspor / Burak Şeker
Pazar
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir / Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş - Bitexen Giresunspor / Atilla Karaoğlan
Pazartesi
16.00 Yukatel Kayserispor - HangiKredi Ümraniyespor / Zorbay Küçük
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe / Abdülkadir Bitigen
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