Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 Arabam.com Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor / Direnç Tonusluoğlu

Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor / Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa - Trabzonspor / Burak Şeker

Pazar

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir / Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Bitexen Giresunspor / Atilla Karaoğlan

Pazartesi

16.00 Yukatel Kayserispor - HangiKredi Ümraniyespor / Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe / Abdülkadir Bitigen