Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinin maç saatleri belli oldu. Süper Lig yarın oynanacak Bitexen Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
10 Mart Cuma
20:00 Bitexen Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük
11 Mart Cumartesi
16:00 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor
19:00 Galatasaray - Kasımpaşa
12 Mart Pazar
13:30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
13 Mart Pazartesi
20:00 İstanbulspor - Demir Grup Sivasspor
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