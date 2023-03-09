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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinin maç saatleri belli oldu. Süper Lig yarın oynanacak Bitexen Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

 10 Mart Cuma

20:00 Bitexen Giresunspor - VavaCars Fatih Karagümrük

11 Mart Cumartesi

16:00 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor

19:00 Galatasaray - Kasımpaşa

 12 Mart Pazar

13:30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

 13 Mart Pazartesi

20:00 İstanbulspor - Demir Grup Sivasspor

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