Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!
Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de 23. haftanın hakemlerini açıkladı. Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarından sonra uzun süre görev alamayan Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.
Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de yarın başlayacak 23. haftanın hakemlerini duyurdu. Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakalarında MHK'nın deyimiyle 'önemli hakem hatası' yapan Erkan Özdamar'a 6, Atilla Karaoğlan ise 7 hafta sonra maç verildi.
Atilla Karaoğlan Fenerbahçe - Konyaspor maçına atanırken, Erkan Özdamar ise Giresunspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
İşte haftanın hakemleri
Galatasaray - Trabzonspor : Halil Umut Meler
Sivasspor - Beşiktaş : Zorbay Küçük
Ankaragücü - Fatih Karagümrük : Arda Kardeşler
Antalyaspor - Gaziantep FK : Burak Pakkan
İstanbulspor - Alanyaspor : Abdülkadir Bitigen
Hatayspor - Kasımpaşa : Murat Erdoğan
Ümraniyespor - Adana Demirspor : Volkan Bayarslan
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