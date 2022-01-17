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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Buna göre ligde 22. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın

17.00 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İH Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba

17.00 Çaykur Rizespor - FT Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe

17.00 Aytemiz Alanyaspor - A.Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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