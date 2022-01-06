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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk, sezonun 20. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

İşte 20. haftanın hakemleri:

7 OCAK CUMA

20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

8 OCAK CUMARTESİ

13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)

19:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

9 OCAK PAZAR

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZARTESİ

20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)

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