Süper Lig'de 2. hafta sonunda lider Galatasaray
Ligin 2. haftası oynanan tek maçla tamamlanırken, Galatasaray liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de 2. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
3. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
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