Süper Lig'de 16. Hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Gaziantep - Beşiktaş maçını yöneten ve kararları tepki çeken Atilla Karaoğlan'a ise görev verilmedi.

Yarın

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz

Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor : Halil Umut Meler

Fenerbahçe - Hatayspor : Sarper Barış Saka

Çarşamba

Corendon Alanyaspor - Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu

İstanbulspor - Kasımpaşa : Suat Arslanboğa

Fatih Karagümrük - Trabzonspor : Ümit Öztürk

Perşembe

Sivasspor - Galatasaray : Erkan Özdamar

Giresunspor - Gaziantep FK : Zorbay Küçük

Beşiktaş - Adana Demirspor : Ali Şansalan