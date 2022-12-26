Süper Lig'de 16. Hafta hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Gaziantep - Beşiktaş maçını yöneten ve kararları tepki çeken Atilla Karaoğlan'a ise görev verilmedi.
Yarın
MKE Ankaragücü - Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz
Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor : Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Hatayspor : Sarper Barış Saka
Çarşamba
Corendon Alanyaspor - Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu
İstanbulspor - Kasımpaşa : Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük - Trabzonspor : Ümit Öztürk
Perşembe
Sivasspor - Galatasaray : Erkan Özdamar
Giresunspor - Gaziantep FK : Zorbay Küçük
Beşiktaş - Adana Demirspor : Ali Şansalan
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