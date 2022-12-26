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Süper Lig'de 16. Hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Gaziantep - Beşiktaş maçını yöneten ve kararları tepki çeken Atilla Karaoğlan'a ise görev verilmedi.

Yarın

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz
Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor : Halil Umut Meler
Fenerbahçe - Hatayspor : Sarper Barış Saka

Çarşamba

Corendon Alanyaspor - Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu
İstanbulspor - Kasımpaşa : Suat Arslanboğa
Fatih Karagümrük - Trabzonspor : Ümit Öztürk

Perşembe

Sivasspor - Galatasaray : Erkan Özdamar
Giresunspor - Gaziantep FK : Zorbay Küçük
Beşiktaş - Adana Demirspor : Ali Şansalan

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