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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi

13.30 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Yukatel Adana Demirspor - Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor - Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek

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