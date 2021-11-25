Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki kararlarıyla maça damga vuran Halil Umut Meler, Süper Lig'in 14. haftasında baş hakem olarak görevlendirilmedi. Meler'in VAR hakemi olarak da görevlendirilmesi beklenmiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan