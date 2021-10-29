Süper Lig'de 11. hafta Karadeniz derbisiyle açılıyor

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20:00'de oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek. En yakın rakipleri Hatayspor ve Beşiktaş'ın 4 puan önünde lider konumda yer alan Trabzonspor haftaya galibiyetle başlayarak farkı arttırmak istiyor.

Bakasetas ve Trondsen hazır

Bordo-mavililerde sakatlığı atlatan Bakasetas ve Trondsen son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Nwakaeme ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Bakasetas'ın maça 11'de başlaması beklenirken, Nwakaeme yedek kulübesinde yer alacak. Bruno Peres ise sakatlığı nedeniyle bugün takımını yalnız bırakacak.

Mendes yok Gökhan yetişecek

6 maçlık yenilgi serisine geçtiğimiz hafta son veren Çaykur Rizespor, Doğu Karadeniz derbisinde de puan kazanmak istiyor. 4 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeşil-Mavililer’de, ameliyat olan Mendes takımını yalnız bırakırken sakatlığını atlatan Gökhan Gönül’ün ise maça 11'de başlaması bekleniyor.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Siopis, Hamsik, A.Ömür, Bakasetas, Gervinho Cornelius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Dabo, Phri, Bolasie, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo