Süper Lig yolunda Çorum, Bodrum'a rakip oldu

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında Çorum FK sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren goller 33. dakikada Verheydt ile 61. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti. Kocaelispor'un tek golünü 90.4. dakikada penaltıdan Candeias attı.

Bu sonucun ardından Çorum FK, bir üst tura yükselerek Bodrum FK'nın rakibi oldu. Yarı final müsabakasını kazanan takım play-off finalinde Sakaryaspor'la karşılaşacak. Bu mücadeleden de galip ayrılan ekip Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olacak.

Başgan Aşgın'dan paylaşım

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, X sosyal medya hesabından Çorum FK'nın galibiyeti üzerine paylaşımda bulundu. Başkan Aşgın, "Maç bizim, helal olsun çocuklar. Geliyor gelmekte olan" diyerek Trendyol Süper Lig yolunda Çorum FK'ya başarılar diledi.