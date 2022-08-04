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Süper Lig yarın başlıyor!

Süper lig mücadelesi yarın 21.00'da İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlıyor!

Yarın saat 21.00'da İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla süper ligin başlamasıyla 75 günlük hasret sona eriyor. Süper lig'de 2022-2023 sezonunda toplamda 19 takım mücadele edecek.

 

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının programı şu şekilde:

Yarın:

21.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 MKE Ankaragücü-Konyaspor (Eryaman)

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

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