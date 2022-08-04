Süper Lig yarın başlıyor!
Süper lig mücadelesi yarın 21.00'da İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlıyor!
Yarın saat 21.00'da İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla süper ligin başlamasıyla 75 günlük hasret sona eriyor. Süper lig'de 2022-2023 sezonunda toplamda 19 takım mücadele edecek.
İLK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının programı şu şekilde:
Yarın:
21.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 MKE Ankaragücü-Konyaspor (Eryaman)
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)
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