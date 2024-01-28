Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncusu: Sacha Boey!

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, savunmanın sağında görev yapan Boey'un transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon avro olup Bayern Münih, şirketimize net 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup Bayern Münih, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın yüzde 50'sini şirketimize ödeyecektir." denildi.

Türkiye'den en yüksek bonservisle giden futbolcu rekorunu kırdı

Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Alman kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, 2,5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 83 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

SACHA BOEY: RÜYAM GERÇEK OLDU

Bayern Münih'ten yıllık 3 milyon Euro'ya yakın kazanması beklenen Sacha Boey, transfer sonrası ilk duygularını şu sözlerle paylaştı:

Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte tüm bu harika oyuncularla birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum. Bir oyuncu olarak, hücum etmeyi seven bir defans oyuncusuyum, defansta olduğu kadar önde de yer almaktan mutluyum.

CHRISTOPH FREUND: BOEY, GALATASARAY TARAFTARLARININ FAVORİ OYUNCUSUYDU

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise yaptığı açıklamada, "Sacha Boey çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek. Her oyunda çok fazla mesafe kat ediyor ve hiçbir müdahaleden çekinmiyor. Galatasaray'da taraftarların favorisiydi, yıllar içinde çok iyi bir gelişme gösterdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle geldi ve geçen sezon Galatasaray ile lig şampiyonluğunu kazandı. Savunma kalitemizi artıracak” dedi.