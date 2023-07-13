Süper Lig ekiplerinin kombine fiyatları belli oldu!

Fenerbahçe VIP tribünü 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bilet oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle fiyatlarına zam yapmayan Gaziantep FK'nin en ucuz bileti 250 lira olarak belirlendi. Kadın taraftarlar bu biletleri yüzde 50 indirimle 125 liraya alabilecek.

Trendyol Süper Lig'de 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sundu. Kombine bilet fiyatlarını ilk açıklayan kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olurken, fiyatlardaki artış da dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon 1475 lira ile 21 bin 750 lira arasında sattığı kombine biletlerin fiyatlarını bu sezon 3 bin 250 lira ile 40 bin lira arasında açıkladı. Kulüp ayrıca VIP kombine biletlerini 150 bin liradan satışa çıkardı.

Son şampiyon Galatasaray'da en ucuz kombine bilet 6 bin lira

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak Galatasaray, kombine biletleri 6 bin lira ile 44 bin lira arasında satışa sundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz sezon en ucuz kombine kartı 2 bin liraya, en pahalısını ise 10 bin liraya temin etmişti.

Beşiktaş kombine bilet kararında geri adım attı

Yeni sezon öncesinde kombine bilet fiyatlarını 4 bin 500 lira ile 35 bin 500 lira arasında açıklayan Beşiktaş, buna karşın UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadeleleri, bilet kapsamına dahil etmemişti. Taraftarların konuyla ilgili tepkisinin ardından yeni bir karar alan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa maçlarının da kombine kart kapsamına alındığını açıkladı.

Beşiktaş geçtiğimiz sezon kombine biletleri 1800 ile 30 bin lira arasında satışa çıkarmıştı.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor da yeni sezon kombine biletlerinin fiyatlarını belirledi. Geçtiğimiz sezon en ucuz kombine kartı 1967 liraya, en pahalısını ise 22 bin 500 liraya satan bordo-mavililer, bu sezon bilet bedelini 4 bin lira ile 30 bin lira arasında satışa sundu. Kulüp üyelerine kombine bilet alımlarında yüzde 10 indirim yapılacak.

Fenerbahçe'nin ardından en pahalı kombine bilet MKE Ankaragücü'nün

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun VIP tribünü, 150 bin liralık kombine bilet fiyatıyla ligin en pahalı bileti olurken, sarı-lacivertli ekibi, MKE Ankaragücü'nün VIP tribün bileti takip etti. En ucuz kombine kartı 2 bin 500 liraya satan başkent kulübü, VIP tribün kombinesi için 50 bin liralık fiyat belirledi. Geçtiğimiz sezon en ucuz bileti 800 lira olarak açıklayan sarı-lacivertli takım, VIP kombine kartını ise 20 bin liradan satışa sunmuştu.

Sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Adana Demirspor; geçtiğimiz sezon 800 ile 3 bin 500 lira arasında sattığı kombine biletleri, 2 bin 328 lira ile 36 bin lira arasında satışa sundu. Lacivert-mavili kulüp; kadın, çocuk ve engelli taraftarlar için gişelerden yapılan satışlarda yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı.

Antalyaspor, kombine alan taraftarlarına çeşitli sürprizler yapacak

Yeni sezon kombine bilet fiyatlarını 1750 lira ile 7 bin lira arasında açıklayan Antalyaspor, bilet alacak taraftarlarına çeşitli sürprizler yapacağını duyurdu. 7 Temmuz'da kombine alan 7 taraftara, çekilişle yüzde 77 indirim yapılırken; kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara yüzde 20 indirim imkanı sağlandı. 7-18 Temmuz tarihleri arasında alım yapanlara ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Ayrıca kombine bilet alan taraftarlar arasında yapılacak çekilişle 7 kişi futbolcularla yemek organizasyonda buluşacak. 7 kişi takımla birlikte sezon içinde 1 deplasmana gidebilecek, 77 kişi ise tesisleri gezip antrenmanı izleyebilecek, 77 kişiye de yeni sezon forması hediye edilecek.

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kombine biletleri 600 lira ile 2 bin lira arasındaki fiyatlarla satmıştı.

Gaziantep FK, depremler nedeniyle kombine fiyatlarına zam yapmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen takımlardan olan Gaziantep FK, yeni sezon öncesinde kombine biletlerine zam yapmadı. Kulüp, açıklamasında "Yönetim Kurulumuz tarafından şehrimizde yaşanılan deprem süreci de göz önünde bulundurularak fiyatların belirlenmesi konusunda tüm vatandaşlarımız için ulaşılabilir olması amaçlandı." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı ekip en ucuz kombine biletin 250 lira olduğunu duyururken, en pahalı bileti ise 3 bin 750 liradan satışa sundu. Gaziantep FK, kadın taraftarlar için yüzde 50 indirim uygulaması gerçekleştirirken, bu indirimle birlikte en ucuz kombine bilet fiyatı 125 liraya indi. Kulüp, geçtiğimiz sezon en pahalı kombineyi 4 bin liradan satışa çıkarmıştı.

Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'dan öğrenci, kadın ve engelli taraftarlara yüzde 20 indirim

Fiyatlarını açıklayan Kayserispor, en ucuz kombine kart bedelini 1400 lira olarak belirledi. Geçtiğimiz sezon 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında kombine kart satışı gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon en pahalı kombine kart fiyatının 8 bin lira olduğunu belirtti.

Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor da kombine kart fiyatlarının 2 bin 250 lira ile 12 bin 500 lira arasında olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz sezon kombine biletleri 300 lira ile 2 bin 200 lira arasında satışa sunan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon yapılacak satışlarda öğrenci, engelli ve kadın taraftarlarına yüzde 20 indirim uygulayacak.

Ligin bir diğer yeni ekibi Çaykur Rizespor'un kombine fiyatları 800 liradan başlıyor. VIP tribün kombine biletinin 6 bin lira olduğu Karadeniz ekibinde protokol tribünü bilet fiyatı ise 17 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kombine bilet fiyatlarını bu hafta içinde belirleyen Sivasspor en ucuz sezonluk kartın, 875 liradan satışa çıktığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kombine biletleri 400 lira ile 1200 lira arasında satarken, bu sezon en pahalı kombine bilet bedelini 2 bin 620 lira olarak belirledi.

Alanyaspor, İstanbul Başakşehir, Fatih Karagümrük, Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Pendikspor şu ana kadar kombine bilet fiyatlarını açıklamayan kulüpler oldu.