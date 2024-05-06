Süper Lig ekibine haciz geldi!

6 Şubat depremlerinin ardından Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor'a bir kötü haber de TFF'den geldi.

Yağız Sabubcuoğlu'nun haberine göre; TFF, sezonun bir kısmında Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a haciz gönderdi.

TFF'nin, deprem mağduru Hatayspor'a haciz göndermesine birçok futbolsever sosyal medyadan tepki gösterdi.

Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Hatayspor, geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel'in istifası ile sarsıldı. Hatay'ın file bekçisi Erce Kardeşler, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından flaş açıklamalarda bulunmuştu.

Kulübün durumuna çok üzüldüklerini ve yalnız kaldıklarını belirten Erce Kardeşler şöyle konuştu:

"Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz.