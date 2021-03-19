Süper Lig devleri için tarihi gün!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri ile bankalar arasında "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalandı.

Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşmaya göre 4 büyük kulüp önümüzdeki 1.5 yıl içinde borç ödemesi yapmayacak.

NİHAT ÖZDEMİR: TÜRK FUTBOLUNUN KURTULUŞU MALİ DİSİPLİNDE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir imza töreninde yaptığı açıklamada "Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor. 4 kulübümüz, Bankalar Birliği ile yeni bir yapılandırma anlaşması yaptı. Bu anlaşma ile daha uzun süreli bir ödeme planı ortaya çıkacak. Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği'ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. 2 yıldır büyük bir titizlikle harcama limitlerini uyguluyoruz ve bunun meyvelerini de kısa sürede toplamaya başladık. TFF olarak pandemi sürecinde UEFA ile birlikte hemen aksiyonumuzu aldık ve kulüplerimize bazı esneklikler sağladık. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Kulüplerimizin, UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz. TFF olarak günü kurtarmak için değil geleceğimiz üzerine çalışıyoruz. Kulüplerimizden beklentilerimiz bu süreç içerisinde anlaşmalarına tam olarak uymalarıdır. Türk futbolunda borcu olmayan örnek kulüplerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

AHMET NUR ÇEBİ: BU ANLAŞMANIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi de "İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermiş olmasaydı, Türk sporunu daha ileri taşıyamayacaktık. Bu sebeple onlara minnettarız. Popülist yaklaşımdan kaynaklı zararları, pandemi daha da artırmıştır. Geleceğimizi kurtarmak için mali disipline uymalıyız. Bundan sonra popülist yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Kıymetini bilelim, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş "Ülkemizde sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasının milli görev olmasından hareketle kamu bankalarıızın öncülüğünde başlamış olduğumuz finansal yeniden yapılanma sürecinde en üst düzey sorumluluk hissederek elimizi taşın altına koyduk. Bugün burada bir sözleşmenin ötesinde Türk sporunun geleceğine bir imza atılıyor. Konsorsiyumun lider bankası Ziraat Bankası koordinasyonunda Halk Bankası, Deniz Bank ve Yapı Kredi'nin katılımıyla toplam 8.4 milyar TL'ye ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz. Deniz Bank olarak futbol tarihine altın harflerle yazılacak bu imza törenine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Türk sporunun lokomotifi ve çınarları 4 büyük kulübümüzün elde ettiği başarılarda finansal çözüm ortağı olarak daima yanlarında durduk. Geçtiğimiz sene salgın koşullarından dolayı yumuşak geçişe imkan sağlamak amacıyla kulüplerimizle olan kredi-borç ilişkisinde 1 yıllık ödemesiz bir dönem idrak ettik" dedi.