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Süper Lig devinden Alex Telles bombası!

Galatasaray, Sevilla'da kiralık oynayan ve bonservisi Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles'i sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Bu anlamda Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazanırken gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray eski yıldızı Alex Telles için nabız yoklamaya başladı. Van Aanholt'un yerine sol bek arayan Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'i gündemine aldı.

Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması hedefleniyor.

Brezilyalı sol bekin yeniden Galatasaray'a gelme ihtimali taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

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