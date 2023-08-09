Süper Lig devi, yıldız stoperle prensipte anlaştı!

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Eric Bailly ile prensipte anlaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Fildişili stoperle anlaştığı iddia edildi.

3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair bugün son bir görüşme yapacak. Transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.