Süper Kupa maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçını hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak."

FENERBAHÇE U19 İLE ÇIKACAK

Karşılaşmanın uygun bir tarihe alınması ve yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunan Fenerbahçe, TFF'ye resmi başvuruda bulunmuş ancak TFF, "7 Nisan tarihinin iki kulüp tarafından ortak belirlendiği" gerekçesiyle Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti.

Fenerbahçe Kulübü, bu iki isteğinin yerine getirilmemesi durumunda karşılaşmaya U19 takımı ile çıkacağını resmen açıklamıştı.