Süper Kupa maçı iptal edildi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray - Fenerbahçe ortak açıklama!

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Kamuoyuna duyurulur



Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması… pic.twitter.com/HEaXvn5v4F — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2023

TAKIMLAR OTELDE ÇIKMADI

Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı. Takımlar Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacak.

TFF NE DEDİ?

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Yetkililerin görüşmeleri sürerken gelişmelerin ardından Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" denildi.