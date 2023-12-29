Süper Kupa kimin olacak? Muhtemel 11'ler

Turkcell Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki maç, Al-Awwal Park'ta oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve ameliyat edilen Sergio Oliveira, bu akşam takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertli takımda ise Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Süper Kupa'da 7. randevu

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6 kez karşı karşıya getirdi.

Üçü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 3 Süper Kupa mücadelesinde ise 2 kez sarı-kırmızılılar, 1 kez de sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.