Süper Kupa finalinde kullanılmayacak!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" kullanılmayacak.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 7 Nisan'da oynanacak.
"Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" kullanılamayacak
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki takım arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" kullanılmayacak. Şanlıurfa Stadı'nda teknik altyapı ve stadyumun altyapısının yetersiz olmasından dolayı sistemin kullanılamayacağı açıklandı.
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