Süper Kupa finalinde kullanılmayacak!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 7 Nisan'da oynanacak.

"Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" kullanılamayacak

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki takım arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" kullanılmayacak. Şanlıurfa Stadı'nda teknik altyapı ve stadyumun altyapısının yetersiz olmasından dolayı sistemin kullanılamayacağı açıklandı.