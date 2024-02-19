Süper Kupa finali için sürpriz şehir!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihi ve yeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını 3 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatmayı planlıyor.

İki aday şehir daha var

Öte yandan Süper Kupa maçının Gaziantep veya Samsun'da oynatılma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Yer için henüz karar verilmezken, yoğun fikstürden dolayı maç tarihinin Nisan'ın ilk haftası olma ihtimali yüksek görülüyor.