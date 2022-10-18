Sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özveren'in vefatını eşi Sebla Özveren Twitter üzerinden yaptığı, "Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

TRT'de uzun yıllar çalışan ve 1975-2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu üstlenen Özveren, 1943'te İstanbul’da dünyaya geldi. Sultanahmet İlkokulunun ardından, Saint Benoît Fransız Lisesi ile Galatasaray Lisesine devam eden Özveren, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.