Sünnet ve düğün konvoylarına ceza yağdı!

Konvoyların geçiş noktalarında yer kamerasının yanı sıra dronlarla denetim yapan polis, kurallara uymayan sürücülere bir günde 84 bin 652 lira ceza kesti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, düğün konvoylarına yönelik kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Trafik polisleri, şehir içi yolları kapatarak, diğer araçların geçişine izin vermeyen düğün konvoylarını, dron ve yer kameralarıyla takibe aldı. Özellikle kent merkezinden geçen E-80 kara yolu, Türbe, Yıldızkent ve Dadaşkent yollarının yanı sıra şehir içinde trafiğin yoğun olduğu caddelerden geçen konvoyları kameralarla izleyen trafik polisleri, kurallara uymayan sürücüleri tespit edip, cezai işlem uyguladı. Ekipler bir günde, kural ihlali yapan 78 araç sürücüsüne toplam 84 bin 652 lira ceza kesti.

Trafik ekiplerinin düğün konvoylarına yönelik denetimine diğer sürücüler de destek verdi. Sürücü Emre Durum, "Düğün konvoyları Erzurum'da istemeyerek de olsa çift şeritli ya da 3 şeritli yolu kullanarak, yoldaki bütün sürücüleri hem tehlikeye sokuyorlar hem acil işi olanların, hasta olanların yerlerine ulaşmasını geciktiriyorlar. Daha bilinçli, daha düzgün, daha planlı şekilde konvoy yapılırsa hem sürücüler için hem yayalar için çok daha iyi olur" dedi