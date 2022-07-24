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SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava aracı, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR'un, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde olduğunu belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini TSK'ye teslim ettik. Hayırlı olsun. SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun."

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