Sultanlar Ligi'nde mücadele eden SigortaShop kadın voleybol takımı Ankara'da antrenman salonu bulamadı.

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden bir Ankara takımı olan SigortaShop Kadın Voleybol Kulübü kendine ait bir spor salonu bulamadığı için anteremanlarını Sakarya'da yapmaya başladı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Gençlik ve Spor Bakanı M. Muammer Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde şunları dile getirdi:

Türkiye Voleybol Federasyonuna ait salonlarda kulübe ayrılan zaman dilimlerinde antrenman yapmaktaydı. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle federasyon antrenman salonlarındaki yoğunluk sebebiyle Başkent takımına uygun bir antrenman saati verilemeyeceğini bildirmiştir. Ligin ilk yarısında SigortaShop Kadın Voleybol Kulübü ile birlikte salonu kullanan iki Efeler Ligi takımının aynı salonda antrenman yapmaya devam ettiği öğrenilmiş, konuya ilişkin federasyon yetkilileri ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştır. Bütün bu gelişmelerin ardından Sakarya Voleybol Spor Kulübü ve Sakarya Serdivan Gençlik Spor Müdürlüğü’nün desteği ile SigortaShop Kadın Voleybol Takımı Sakarya’da çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır.

SigortaShop Kadın Voleybol Kulübü’nün Ankara’da salon bulamamasına ilişkin çeşitli iddialar kamuoyunda tartışılmakta ancak konuya dair net bir bilgi alınamamaktadır. Bir Ankara takımının Sakarya’da hazırlıklarını sürdürmek zorunda bırakılması kulüp için ciddi bir sorun teşkil etmekte, kulübün faaliyetlerini sürdürdüğü Ankara’da çalışma yapabilmesi için gerekli imkanların sağlanması beklenmektedir.