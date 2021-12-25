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Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı

Sultangazi'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden saldırgan masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi'de bulunan özel hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi.

Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla Hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., dehşet saçtı.

Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.

Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.

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