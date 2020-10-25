Sultangazi'de 4,5 ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde bir adreste sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 4,5 ton etil alkol, alkol üretim ile satışı işin damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirdi.

Ayrıca, içerisinde satışa hazır alkol bidonları olan bir minibüse el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.