Süllü: “Öğretmenlere kutlanacak gün bırakmadınız”

CHP'li Süllü, partisinin kadın milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti'nin, 20 yılın sonunda öğretmenlere kutlanabilecek bir gün bırakmadığını" öne sürdü.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın "bir utanç kaynağı" olduğunu iddia eden Süllü, bunun Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere uyguladığı "onur kırıcı psikolojik bir şiddet" olduğunu savundu.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığını söyleyen Süllü, kadın cinayeti sayısının 2021 yılında 425 iken, son 10 ayda ise 345 olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "kadın cinayetlerinde yaklaşık yüzde 7 azalma olduğuna" yönelik açıklaması bulunduğunu aktaran Süllü, "Keşke Sayın Bakan. Biz de azalmasını isteriz. Ancak anlaşılan Sayın Derya Yanık şüpheli kadın ölümlerini kadın cinayeti saymıyor. Bir önceki Bakan'ın da 'her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir' dediği gibi, anlaşılan Sayın Derya Yanık'ın da ayrı bir sınıflandırması var." değerlendirmesini yaptı.

Süllü, kadına yönelik şiddetin altında yatan temel nedenin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurguladı.

Toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemenin yıllardır uygulanmadığını iddia eden Süllü, "Ayrımcılık ve eşitsizliklerle mücadele etmeyen bir sosyal politika, kadınların sorunlarına çözüm olmayacağı gibi sorunları daha kalıcı hale getirmektedir." dedi.